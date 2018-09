MoselBallonFiesta: Über 20.000 Euro für Vereine

"Annas Verein" setzt sich unter anderem für die Förderung von Einrichtungen zur Behandlung chronisch kranker und krebskranker Kinder und der Betreuung von Kindern krebskranker Eltern ein. Der Verein ist dankbar für die Plattform, die er durch die MoselBallonFiesta erhält, um über das Thema Krebs bei Kindern und in der Familie zu informieren und zu sensibilisieren sowie für wohltätigen Zwecke Spenden zu sammeln. In dem Zelt von "Annas Verein" war während der BallonFiesta jede Menge los: Kinder konnten Armbänder basteln, eigenen Buttons kreieren, das Glücksrad mit jeder Menge Gewinne drehen und sich von den ehrenamtlichen Helfern schminken lassen. Am mobilen Pizza-Ofen konnten sich die kleinen Besucher ihre eigenen Pizza-Kreationen zusammenstellen und frisch backen lassen. Pro Pizza wurde ein Euro und außerdem der komplette Erlös aus Kaffee und Kuchen dem Verein gespendet. Zudem gab es eine Verlosung, bei der es unter anderem Heißluftballonfahrten und ein Tandemsprung zu gewinnen gabe. Dank dieser ganzen Aktionen kamen mit Hilfe der Unterstützung der Besucher und des Industriepark Region Trier knapp 6.000 Euro zusammen.

15.000 Euro für "Bekond Aktiv"

Von dem guten Wetter hat auch der Verein "Bekond Aktiv - Gemeinsam gegen den Hunger e. V." profitiert, der mit den Erlösen der Getränke- und Verpflegungsstände sowie Spendeneinnahmen an der MoselBallonFiesta eine Spendensumme von insgesamt 15.000 Euro erzielen konnte. Mit den Geldern unterstützt der Verein Wasserprojekte der Welthungerhilfe (5.000 Euro), Ausbildungsprojekte der Salesianerinnen Don Boscos in Kenia (2.500 Euro) sowie örtliche Schul-, Jugend- und Sportprojekte in Bekond (7.500 Euro).

RED