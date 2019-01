Närrisches Treiben: In Issel geht die Post ab

In Issel ist die "Foasenicht" ein Großereignis, weshalb bei der Inthronisation des neuen Prinzenpaares die bis auf den letzten Stehplatz gefüllte ICV-Halle wieder einmal fast aus den Nähten platzte. Nach der gelungenen Sessionseröffnung blies der ICV nun erneut mit Erfolg kräftig ins Horn, um zahlreiche Narren aus Issel und Umgebung zum traditionellen "Dämmerschoppen" -so nennen die ICV-Narren ihr Ordensfest - in die ICV-Halle zu rufen. Dort ließen die Asseler Narren unter der charmant-humorvollen Moderation ihrer Sitzungspräsidentin Elisabeth Mezger - getreu dem diesjährigen Motto - mit ihren mehr als 400 Gästen "die Post abgehen" und feierten zünftig.

Nach dem Einzug des (noch) amtierenden Prinzenpaares von 2018 samt Gefolge ging es zügig los. Den Start in den abwechslungsreichen Abend gab Tanzmariechen Thea Schroeder mit seinem grandiosen Solotanz. Das Publikum war begeistert, ebenso wie von den tänzerischen Darbietungen der beiden anderen Solomariechen Meike Zentgraf und Sophie Wiedemann. ICV-Urgestein Johannes Heinz erläuterte in seinem gekonnt und humorvoll vorgetragenen Prolog das Sessionsmotto.

Begeistert war das Publikum vor allem auch von den tänzerischen Darbietungen der Garden, und zwar sowohl wegen des Ideenreichtums als auch wegen der offenkundigen Freude beim Aufführen. Dies gilt ebenso für die Kindergarde sowie wie für die Jugend-und die Prinzengarde.

Die Aufnahme in die ehrenvolle Riege der Senatoren wurde Sven Wiedemann zuteil. In seiner Laudatio würdigte Karl-Josef Zobelt die Verdienste des neuen Senators. Der Isseler Kaufmann und seine Familie sind dem Verein über mehrere Generationen verbunden und haben sich seit vielen Jahren als Förderer des ICV verdient gemacht.

Orden verliehen

"Dämmerschoppen" heißt in erster Linie aber auch Ordensverleihung: Es "regnete" Sessionsorden mit dem saisonalen Motto "ICV 2019 – Issel- hier geht die Post ab" für Politprominenz, Aktive, Ehrenmitglieder und die zahlreichen Vertreter befreundeter Karnevalsvereine, unter denen auch etliche gekrönte Häupter waren.

Gegen 22 Uhr leitete die Verabschiedung des Prinzenpaares der Session 2018, Stefan I. von der lachenden Energie und Ulla I. aus dem rot-weißen Narrenhaus, den Höhepunkt des Abends ein: Die Prinzenproklamation 2019. Der ICV bereitete seinen scheidenden Tollitäten einen liebevollen Abschied: Gardemädchen tanzten durch die Halle, befreundete Karnevalsvereine machten sich auf in Richtung Bühne und Hälse reckten sich neugierig Richtung Halleneingang, als die neuen Isseler Regenten im Gefolge der Prinzengarde und der Sitzungspräsidenten in die vollbesetzte ICV-Narrhalla zu den Klängen des Liedes "Ach wär ich nur ein einzig Mal ein schmucker Prinz im Karneval" unter dem Jubel der närrischen Untertanen einmarschierten. Prinzenpaar der Session 2019 sind Jan II. (Wollscheid) von Ton und Technik und Maria II. (Berg) aus der närrischen Welt der tanzenden Töne. Das neue Prinzenpaar schwingt ab sofort den von Ortsvorsteher Johannes Lehnert und Stadtbürgermeister Lars Rieger als Machtinsignie symbolisch übergebenen Schlüssel.

Der 26-jährige Prinz, der in Issel geboren und aufgewachsen ist, arbeitet als Elektroniker in Luxemburg. Zudem ist er beim ICV unter anderem für die Tontechnik zuständig. Seine 24-jährige Prinzessin ist bei den Stadtwerken Trier beschäftigt und von Kindesbeinen an karnevalistisch als Gardetänzerin unterwegs.

Nächste Termine

9. und 23. Februar: Kappensitzungen

17. Februar: Seniorenfete

24. Februar: Kinderkarneval

28. Februar: Fettendonnerstagsfete,

2. März: Preismaskenball

3. März: Karnevalsumzug

RED