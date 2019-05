Nationales Kickbox-Turnier in Schweich

Das Turrnier in Schweich wurde organsiert von der Kampfsportakademie Trier-Föhren und war nach dem Newcomer Turnier im vergangenen Jahr bereits das zweite große Turnier, das die Kampfsportakademie zeitgleich mit dem Fest der Römischen Weinstraße in Schweich veranstaltet hat. Die Kampfsportakademie will daraus eine Tradition machen und plant bereits für das kommende Jahr. Besonders gefreut hat die Veranstalter deshalb auch der Besuch des Schweicher Ortsbürgermeisters Lars Rieger.

Rund 500 Sportler aus ganz Deutschland

An der Veranstaltung haben rund 500 Sportler aus ganz Deutschland teilgenommen. Den weitesten Anfahrtsweg hatte eine Gruppe aus der Ostseeregion um Usedom. Die Teilnehmer waren sehr angetan von den kulturellen und gastronomischen Angeboten der Mosel, viele blieben das ganze Wochenende und nutzten den Sonntag, um die Region näher kennenzulernen. Zudem fanden viele sportbegeisterte Zuschauer den Weg in die Stefan-Andres Halle – der Veranstaltungsort war ab 11 Uhr gut gefüllt.

"Prestigegewinn für die Region"

Sascha Baschin, Gründer und Kopf der Kampfsport Akademie und selbst zur seiner aktiven Zeit mit mehreren Titeln als Deutscher Meister, Europameister und Weltmeister im Profi-Kickboxen erfolgreich, zog eine positive Bilanz: "Das Turnier wurde sehr gut angenommen, brachte für die Kampfsport Akademie, den Box- und Kickboxsport und die Region einen deutlichen Prestigegewinn und war auch für die Kampfsport Akademie sehr erfolgreich."

Sportler der Kampfsportakademie erfolgreich

Die drei Sportler der Kampfsport Akademie, die um eine Wertung für Bregenz kämpften, waren allesamt erfolgreich. Der jüngste Athlet, der 13-jährige Till Knopp, wechselte von der Kinder- in die Jugend-Liga und erreichte auf Anhieb Platz 2. Till knüpft damit an seinen Erfolg bei der WM 2018 in Athen an, bei der er in seiner Altersklasse Weltmeister wurde. Dennis Ullrich, im Vergleich zu Till Knopp schon ein alter Hase, wurde in zwei Finalkämpfen in verschiedenen Disziplinen einmal Gesamtsieger und belegte einmal einen guten zweiten Platz. Der dritte Sportler der Kampfsportakademie, Otto Mangold, erreichte in seinem ersten WM-Wertungsturnier ebenfalls auf Anhieb einen hervorragenden zweiten Platz.

RED, Fotos: Veranstalter