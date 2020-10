Neuer Internetbildschirm in der ehemaligen Synagoge

Durch die Installation des Internetbildschirms hat das Programm „Jüdisches Leben in und um Schweich“, das vom Dekanat Schweich-Welschbillig seit mehr als zehn Jahren verantwortet und von vielen Kooperationspartner*innen getragen wird, nun eine wichtige Ergänzung und Erweiterung gefunden. Ebenso wie die Website selber konnte auch die Installation in der ehemaligen Synagoge nur mit Unterstützung von Sponsoren realisiert werden. Die Installation zur Präsentation der Website wird finanziert von der Nikolaus-Koch-Stiftung in Trier sowie der Pfarrgemeinde St. Martin Schweich und der Stadt Schweich.

Die in den vergangenen Jahren entstandene Website juedisches-leben-vgschweich.de kann nun gut zugänglich für alle Besucher*innen der ehemaligen Synagoge auf dem Bildschirm abgerufen werden. Damit stehen die Tafeln der Dauerausstellung und das derzeitige Wissen über die Geschichte der ehemaligen jüdischen Gemeinden im Raum der heutigen Verbandsgemeinde Schweich und das Schicksal der jüdischen Bürger*innen bis in die Zeit des Nationalsozialismus nun auch im Foyer barrierefrei zur Verfügung. Darüber hinaus sind auf dem Bildschirm Informationen zu aktuellen Projekten und Originaldokumente aus dem „Schweicher Boten“ von 1919 bis 1932, die sich auf das Zusammenleben zwischen der christlichen und jüdischen Bevölkerung beziehen, öffentlich zugänglich und abrufbar. Die Installation bietet somit auch reichhaltiges Material, das bei Führungen in der ehemaligen Synagoge sowie für den Besuch von Schulklassen, Gruppen etc. genutzt werden kann.

Kontakt und nähere Informationen erteilt das Dekanat Schweich-Welschbillig (Klosterstraße 1b, 54338 Schweich, Tel: 06502 / 93745-0, Email: dekanat.schweich-welschbillig@bistum-trier.de).

red