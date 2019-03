Schweich ist kreativ

Zum wiederholten Mal bieten Menschen aus der Region Selbstgemachtes in Schweich an. Phantasievolle Exponate gibt es zu bestaunen und natürlich auch zu kaufen. Die Köpfe des Frühlings- Kreativmarktes zeigen hübsche Dinge, die nicht alltäglich sind. So kann man zum Beispiel Etagèren aus alten Sammeltassen erstehen oder Perlenschmuck kaufen. Ungewöhnliche Handarbeiten gehören ebenfalls zum Angebot, wie zum Beispiel echte Klöppelarbeiten.

Die Geschäfte in der autofreien Innenstadt haben an diesem Tag von 12 bis 17 Uhr geöffent. Dazu laden viele der Mitgliedsbetriebe in den Gewerbegebieten "Am Bahnhof", "In den Schlimmfuhren" und "Im Ermesgraben" zum Besuch ein.

RED