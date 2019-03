Schweicher Lauftreff lädt zum nächsten Fährturmlauf ein

Mensa am Start, Sporthalle noch nicht am Ziel

Bitburg. Eigentlich sollten die neue Mensa und Sporthalle am St. Willibrord Gymnasium in Bitburg nach dem Spatenstich im Februar 2017 bereits im August 2018 eröffnet werden. Nach acht Monaten Verzögerung wird die Mensa des Schulkomplexes nun am Freitag, 29. März, offiziell in Betrieb genommen. Die Sporthalle kann erst nach den Sommerferien in vollem Umfang genutzt werden.