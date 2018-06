Unbekannte klauen Auto nach Einbruch

Die Täter versuchten zunächst vergeblich, die Eingangstür eines Wohnhauses am Moselufer mit einem Hebelwerkzeug aufzubrechen. Nachdem dies misslungen war, wurde ein Kellerfenster aufgehebelt, durch das die Täter ins Gebäude eindrangen. Hier versuchten sie erneut, durch den Einsatz eines Werkzeugs in den Wohnbereich zu gelangen, was aber aufgrund einer angebrachten Sicherung an der Tür scheiterte. Die Täter nahmen einen im Keller deponierten Fahrzeugschlüssel an sich und entwendeten anschließend den in der Garage geparkten Ford Focus. Mit diesem fuhren sie in unbekannte Richtung davon. Der PKW wurde am 19. Juni morgens in der Nähe der Staustufe Detzem auf Schleicher Seite, halb in der Mosel versenkt, gefunden. Bis dahin hatte die Geschädigte den Einbruch in das Wohnhaus noch nicht bemerkt.



Das Fahrzeug weist Unfallschäden vorne rechts auf, unter anderem fehlt der rechte vordere Reifen.

Die Unfallstelle konnte bisher noch nicht lokalisiert werden. Aufgrund von Schlagspuren auf der Fahrbahn infolge des Verlusts des Vorderreifens lässt sich die Fahrtstrecke bis in die Ortslagen Mehring und Schweich verfolgen.

Zeugen gesucht

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Telefon 06502/91570, E-Mail: pischweich@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen. Möglicherweise wurde das Fahrzeug nach dem Einbruch gesehen. Auch Hinweise zur Unfallstelle könnten zur Aufklärung der Tat beitragen.

RED