Wein, Musik und Krönung: Mehring lädt zum Winzerfest

Grußworte

Hannah II. (designierte Weinkönigin)

"Liebe Weinfreunde,

es ist wieder soweit - unser Winzerfest geht in die 87. Runde. Genießen Sie vom 30. August bis zum 2. September erlesene Mehringer Weine bei Musik, Tanz und Gesang in unserem Festzelt am Moselufer. Wie jedes Jahr haben unsere Vereine ein Spitzenprogramm für Sie auf die Beine gestellt.

Startschuss ist am Freitagabend mit der 'Kölschen Nacht 2', wo durch viele Liveacts Kölsche Feierlaune nach Mehring gebracht wird. Am Samstag erfolgt im Rahmen des Winzerspiels ein persönlicher Höhepunkt, meine Krönung zur 67. Mehringer Ortsweinkönigin durch meine Vorgängerin Theresa I.

Ein Highlight des Mehringer Winzerfestes ist die Weinprobe des Jahrgangs 2018 der Jungwinzer am Sonntag. Lassen Sie sich dort von den tollen Weinen bester Mehringer Lagen überzeugen und von der Stimmung im Festzelt mitreißen. Am Montagabend lassen wir dann das Winzerfest mit Gesang, Tanz und einem guten Glas Mehringer Wein ausklingen. Erleben Sie schöne Stunden bei bester Gesellschaft, toller Unterhaltung und großartigen Weinen in unserem Moselort. Ich freue mich auf Ihren Besuch!"

Schirmherrin Michaela Gerg

"Liebe Mehringer, liebe Freunde des Genusses,

als ehemalige Skisportlerin war ich in der Vergangenheit natürlich hauptsächlich in den hohen Bergen aktiv. Heute weiß ich, dass manche Weinberge an der Mosel in Sachen Gefälle auch im Skiweltcup für Furore sorgen würden. Vor einigen Jahren habe ich das erste Mal die Mosel kennen lernen dürfen und seit dieser Zeit kommen wir regelmäßig in dieses wunderbare Gebiet und erfreuen uns bester Weine und bester Gastronomie. Darüber hinaus haben wir hier an der Mosel viele Freunde gewonnen. Es war und ist mir auch deshalb eine Ehre, dass man mich als Schirmherrin vorgeschlagen hat. Ich wünsche ihnen allen viel Spaß, Freude und Geselligkeit auf dem diesjährigen Winzerfest. Den Weinbauern unter Ihnen wünsche ich immer eine gute Ernte und Qualität in der Flasche. Lasst uns gemeinsam feiern!"

Ortsbürgermeister Jürgen Kollmann

"Liebe Mehringer, liebe Weinfreunde und Festgäste,

als Vorsitzender des Festausschusses und als Ortsbürgermeister der Gemeinde Mehring freue ich mich, Sie zum 87. Mehringer Winzerfest begrüßen zu dürfen. Mein besonderer Gruß geht an die vielen Gäste aus Nah und Fern. Ich heiße Sie Herzlich willkommen! Als ältestes Weinfest an der Mittelmosel bietet das Winzerfest unserer schönen und ständig wachsenden Gemeinde immer wieder einen bunten Mix aus Traditionellem, Modernem und Regionalem. Im Rahmen des diesjährigen Mottos 'Im weitem deutschem Lande' haben die Verantwortlichen des Winzerfestes ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, welches sicher einmalig an der Mosel ist. Maßgeblichen Anteil daran haben unsere Ortsvereine, denen ich heute schon meinen Dank für ihr Mitwirken ausspreche. Freuen Sie sich auf den Höhepunkt des Winzerfestes, den Samstagabend . Die amtierende Mehringer Weinkönigin Theresa I. wird ihre Nachfolgerin Hannah II. als 67. Weinkönigin unserer Gemeinde krönen. Hannah II. wird den Weinbau, die Winzerschaft und unsere großartigen, fein strukturierten, eleganten Weine ein Jahr lang präsentieren. Unter dem Motto 'Mehringer Weine, einmal um die Welt' wird ein passendes Programm mit vielen Überraschungen geboten. Ich freue mich auf Ihr Kommen."

Theresa I. (amtierende Weinkönigin)

"Sehr geehrte Gäste, liebe Weinfreunde, liebe Mehringer, nun ist es wieder soweit.

Das 87. Mehringer Winzerfest steht vor der Tür und unsere zahlreichen Akteure proben fleißig um Ihnen, liebe Gäste, ein abwechslungsreiches und großartiges Programm zu bieten. Auch unsere Winzer freuen sich darauf, die frisch abgefüllten Weine des Jahrgangs 2018 vorstellen zu dürfen. Für mich ist es eine besondere Ehre, Sie als 66. Mehringer Ortsweinkönigin in unserem Winzerfestzelt herzlich willkommen zu heißen. Am Freitag starten wir gemeinsam mit der 'Kölschen Nacht 2', bei der unter anderem De' Hofnarren und Torben Klein für gute Stimmung sorgen. Am Samstagabend laden wir zum traditionellen Festspiel unter dem Motto 'Im weiten deutschen Lande' ein. An diesem Abend werde ich nach einem ereignisreichen Jahr als Mehringer Ortsweinkönigin die Krone ablegen und darf gemeinsam mit Ihnen auf viele besondere und weinreiche Momente zurückschauen. Im Anschluss daran darf ich meine Nachfolgerin Hannah II. krönen. Liebe Hannah, ich wünsche dir mindestens genauso viele schöne Stunden und ein unvergessliches Amtsjahr mit vielen tollen Erlebnissen! In diesem Jahr reisen wir sonntags gemeinsam mit unseren Jungwinzern '1x um die Welt' und probieren an der großen Weinprobe ausgewählte Mehringer Weine.

Ich freue mich darauf, ein letztes Mal als Ortsweinkönigin gemeinsam mit Ihnen und unserem hervorragenden Mehringer Wein anzustoßen!"