Zwei Verletzte bei Unfall auf der L 141

Nach Angaben der Polizei war ein älterer Mann in seinem Mercedes Cabriolet auf der L 141 von Schweich kommend in Richtung Hetzerath unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache schoss der Wagen aus dem Kreisel, fuhr einen Graben hinunter, schoss den Berg wieder hinauf und kam einige hundert Meter auf einem Feld zum Stehen. Dabei wurden der Mann und seine Beifahrerin. Über die Schwere konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Beide wurden vom Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 10 versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Cabriolet entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die L 141 in Fahrtrichtung Hetzerath voll gesperrt. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Wittlich, die Feuerwehren aus Schweich und Föhren sowie das DRK aus Schweich und Ehrang.

RED, Fotos: Agentur Siko