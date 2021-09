41-jähriger Trierer wird vermisst

Der Vermisste wurde letztmalig am Dienstnachmittag in der Bonner Straße in Trier gesehen. Zu diesem Zeitpunkt war er laut Zeugenangaben mit einem Fahrrad in Richtung Trier-West unterwegs. Offensichtlich hat er sich bereits seit längerer Zeit nicht mehr in seiner Wohnung aufgehalten.

Aufgrund bisheriger Ermittlungen schließt die Polizei nicht aus, dass sich der 41-jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet und bitte die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Auffällig an dem 41-jährigen sind zahlreiche Piercings im Gesicht und an den Ohren.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Trier, Tel 0651/9779-2290.