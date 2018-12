Unfall: Lkw fährt in Gegenverkehr

Bitburg. Am heutigen Donnerstagmorgen ereignete sich bei Bitburg auf der Überleitung der L 9 zur B 50 ein Verkehrsunfall. Der Anhänger eines Gliederzuges brach beim Bremsen in einer Kurve aus und geriet auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Der Anhänger kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW. Der Fahrer des PKW wurde durch den Zusammenstoß verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Lkw-Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis hat. Da durch den Unfall Betriebsstoffe ausgelaufen waren, mussten mehrere Kubikmeter Erdreich abgetragen werden. Die Fahrbahn war für zwei Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Am heutigen Donnerstagmorgen ereignete sich bei Bitburg auf der Überleitung der L 9 zur B 50 ein Verkehrsunfall. Der Anhänger eines Gliederzuges brach beim Bremsen in einer Kurve aus und geriet auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Der Anhänger…