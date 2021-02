Aktion »Danke fürs Durchhalten!« startet

13. Auflage des "Team mit Stern"

Kreis Vulkaneifel. In dieser herausfordernden Zeit kommt es mehr denn je auf gesellschaftlichen Zusammenhalt und das soziale Miteinander an. Dieser Überzeugung folgend unterstützt der Gerolsteiner Brunnen im Rahmen seiner Initiative "Team mit Stern" auch 2021 ausgewählte Projekte in seiner Heimatregion, die sich einem gemeinnützigen Zweck verschrieben haben, mit einer Fördersumme in Höhe von 50.000 Euro.