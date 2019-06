Altstadtfest: Busse fahren Umleitung

Am Freitag, 28. Juni, und Samstag, 29. Juni, werden ab 20.15 Uhr Sonderbusse eingesetzt. Von 23.45 Uhr bis 2.45 Uhr gilt ein Nachtbusfahrplan, in dieser Zeit gilt ein 30-Minuten-Takt in alle Richtungen. Fahrten in die Umlandgemeinden finden um 23.45 Uhr, 0.45 Uhr, 1.45 Uhr und 2.45 Uhr statt. Für die Hinfahrten und alle Fahrten am Sonntag gilt der normale Sternbusfahrplan. Der Sonderfahrplan Altstadtfest ist im Stadtbus-Center und auf hier erhältlich.

Busumleitungen

Wegen des Altstadtfestes gelten am Donnerstag, 27. Juni, ab 17 Uhr sowie ab Freitag, 28. Juni, 14 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 30. Juni, Umleitungen für die Stadtbusse. Die Buslinien, die von der Treviris-Passage, der Kaiser-Wilhelm-Brücke oder aus der Paulinstraße kommen, fahren eine Ersatzhaltestelle in der Christophstraße an. Für die Dauer der Umleitung sind die Haltestellen im Margaretengässchen und in der Simeonstraße aufgehoben. In der nachfolgenden Liste sind die genauen Routen jeder einzelnen Linie aufgeführt. Für Fragen zu den Busumleitungen stehen die Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717-273 zur Verfügung.

Die Linie 1 fährt aus Euren kommend bis Treviris-Passage, weiter über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee bis Ersatzhaltestelle Christophstraße, weiter über Theodor-Heuss-Allee, Paulinstraße, Richtung Nells Park/Waldrach. Für die Rückfahrt gilt die normale Route.



Die Linie 2 fährt aus dem Trierweilerweg kommend bis Treviris-Passage, Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee, zur Ersatzhaltestelle Christophstraße und weiter über Hauptbahnhof nach Heiligkreuz. Für die Rückfahrt gilt die normale Route.



Die Linie 3 fährt aus Igel oder Feyen kommend bis Treviris-Passage, weiter über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee bis Ersatzhaltestelle Christophstraße, und weiter über Hauptbahnhof nach Kürenz, Weidengraben oder Tarforst. Für die Rückfahrt gilt die normale Route.



Die Linie 4 endet am Hauptbahnhof und wartet dort die reguläre Abfahrtzeit ab. Vom Hauptbahnhof geht es weiter über Balduinsbrunnen und Gartenfeldstraße auf die normale Route. Die Haltestelle Porta Nigra wird aufgehoben und an den Hauptbahnhof verlegt.



Die Linie 5 fährt von der Weismark kommend bis Treviris-Passage, weiter über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee, zur Ersatzhaltestelle Christophstraße, Theodor-Heuss-Allee, Nordallee, weiter normale Route. Für die Rückfahrt gilt die normale Route.



Die Linien 6 und 16 fahren ab Tarforst/Karl-Carstens-Straße bis Treviris-Passage, weiter über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee, zur Ersatzhaltestelle Christophstraße, weiter zum Hauptbahnhof. Für die Rückfahrt gilt die normale Route.



Die Linie 7 fährt aus Pfalzel kommend die normale Route bis Treviris-Passage, weiter über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee, Ersatzhaltestelle Christophstraße, weiter nach Plan in Richtung Irsch. Für die Rückfahrt gilt die normale Route.



Die Linie 8 fährt aus Mariahof kommend bis Treviris-Passage, weiter über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee, Ersatzhaltestelle Christophstraße, Theodor-Heuss-Allee, Brüderkrankenhaus, weiter nach Plan in Richtung Quint/Schweich. Für die Rückfahrt gilt die normale Route.



Die Linie 12 fährt ab Hochschule kommend die Ersatzhaltestelle in der Christophstraße an, weiter geht es zum Hauptbahnhof. Die Rückfahrt führt nach der Haltestelle-Theodor-Heuss-Allee direkt über die Nordallee. Die Haltestelle Porta Nigra wird nicht angefahren.



Die Linie 13 fährt ab Karl-Marx-Haus bis Treviris-Passage, weiter über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee, Ersatzhaltestelle in der Christophstraße, weiter normale Route. Für die Rückfahrt gilt die normale Route.

Änderungen für den Sternverkehr

Die Linie 81 fährt aus Igel/Euren kommend bis Treviris-Passage, dann weiter über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee, Ersatzhaltestelle Christophstraße und ab Hauptbahnhof weiter nach Plan. Für die Rückfahrt gilt die normale Route.

Die Linie 82 fährt aus Mariahof kommend bis Treviris-Passage, dann weiter über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee, Ersatzhaltestelle Christophstraße bis zum Hauptbahnhof. Für die Rückfahrt gilt die normale Route.

Die Linie 83 fährt aus Feyen/Weismark kommend bis Treviris-Passage, dann weiter über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee, Ersatzhaltestelle Christophstraße, Hauptbahnhof und ab dort weiter nach Plan. Für die Rückfahrt gilt die normale Route.

Die Linie 85 fährt ab der Wilhelm-Leuschner-Straße kommend bis Treviris-Passage, dann weiter über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee, Ersatzhaltestelle Christophstraße, Hauptbahnhof und ab dort weiter nach Plan. Für die Rückfahrt gilt die normale Route.

Die Linie 86 fährt aus Ruwer kommend über Paulinstraße, Christophstraße (Ersatzhaltestelle) weiter zum Hauptbahnhof. Die Busse ab Hauptbahnhof warten an der Haltestelle Theodor-Heuss-Allee die Abfahrtszeit Porta Nigra ab und fahren dann weiter rechts in die Paulinstraße und ab dort die normale Route.

Die Linie 87 fährt aus Quint kommend bis Treviris-Passage, dann weiter über Moselstraße, Bruchhausenstraße, Nordallee, Ersatzhaltestelle Christophstraße bis zum Hauptbahnhof. Für die Rückfahrt gilt die normale Route.

Stadtlauf

Beim Stadtlauf am Sonntag, 30. Juni, gelten zusätzlich ab 7 Uhr bis voraussichtlich 13.30 Uhr folgende Umleitungen:



Linie 81: Aus Euren kommend fahren die Busse über Hornstraße, Kölner Straße, Kaiser-Wilhelm-Brücke und Nordallee zum Hauptbahnhof. Vom Trimmelter Hof kommend fahren die Busse bis Charlottenstraße die normale Route, dann weiter über Ostallee und Ersatzhaltestelle Gartenfeld zum Hauptbahnhof. Vom Hauptbahnhof in Richtung Zewen fahren die Busse über Balduinsbrunnen, Nordallee, Lindenstraße, Katharinenufer, Böhmerstraße, Karl-Marx-Haus und dann weiter nach Plan. Vom Hauptbahnhof in Richtung Trimmelter Hof fahren die Busse über Kürenzer Straße, Schönbornstraße, Güterstraße, Gartenfeldstraße, Mustorstraße, Weberbach und dann weiter nach Plan.



Linie 82: Aus Mariahof kommend fahren die Busse bis Metzer Allee, dann über Ostallee (Ersatzhaltestelle Gartenfeld) zum Hauptbahnhof. Die Rückfahrt erfolgt über Kürenzer Straße, Schönbornstraße, Güterstraße, Gartenfeldstraße, Mustorstraße, Weberbach und ab dort weiter nach Plan.



Linie 83: Aus Tarforst kommend fahren die Busse bis zum Hauptbahnhof, dann zurück über Kürenzer Straße, Schönbornstraße, Güterstraße, Gartenfeldstraße, Mustorstraße, Weberbach, Metzer Allee, Straßburger Allee und Weismark. Die Busse mit Ziel Feyen fahren ab der Straßburger Allee nach St. Matthias und weiter über St. Medard nach Feyen. Auf der Rückfahrt gilt die gleiche Strecke bis Metzer Allee, weiter geht es über Ostallee zum Hauptbahnhof und ab dort nach Plan. Eine Ersatzhaltestelle befindet sich an der Ecke Gartenfeld.



Linie 84: Von der Hill kommend fahren die Busse bis Charlottenstraße, dann über Ostallee (Ersatzhaltestelle Ecke Gartenfeld) zum Hauptbahnhof. Die Rückfahrt erfolgt über Kürenzer Straße, Schönbornstraße, Güterstraße, Gartenfeldstraße, Mustorstraße, Weberbach und ab dort weiter nach Plan.



Linie 85: Aus der Wilhelm-Leuschner-Straße kommend fahren die Busse über Nordallee und Christophstraße zum Hauptbahnhof, dann weiter über Kürenzer Straße, Güterstraße und Helenenstraße nach Pluwig/Bonerath. Ab Hauptbahnhof fahren die Busse über Theodor-Heuss-Allee, Nordallee/Brüderkrankenhaus und von dort weiter nach Plan.



Linie 86: Aus Ruwer kommend fahren die Busse die normale Route bis zur Haltestelle Rudolf-Diesel-Straße, weiter geht es über Dasbachstraße, Metternichstraße, Avelsbacher Straße, Domänenstraße und Schönbornstraße zum Hauptbahnhof. Die Rückfahrt erfolgt ab Hauptbahnhof über Franz-Georg-Straße und Nells Park. Ab dort fahren die Busse ihre normale Route nach Waldrach/Morscheid.

Linie 87: Aus Quint kommend fahren die Busse die normale Route über Kaiser-Wilhelm-Brücke, Nordallee, Ersatzhaltestelle Christophstraße zum Hauptbahnhof. In Richtung Quint fahren die Busse vom Hauptbahnhof über Balduinsbrunnen, Theodor-Heuss-Allee und Nordallee, ab dort weiter nach Plan.

