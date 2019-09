Angriff auf Fußgängerin, Zeugen gesucht

SVE: Am Mittwoch im Pokal gegen Godendorf

Stadt Trier. Am Mittwochabend um 19.30 Uhr gastiert Eintracht-Trier in der dritten Runde des Bitburger-Rheinlandpokals beim Bezirksligisten SG Ralingen. Erneut muss der SVE dabei auf ungewohntem Untergrund antreten. Entsprechend hat Eintracht-Coach Josef Cinar die Vorbereitung auf die Partie ausgerichtet und will dabei keine Zweifel an der Favoritenrolle aufkommen lassen.