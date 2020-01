ATK-Gala: Rauschender Karnevalsauftakt in Trier

Stadt Trier. Mit der Inthronisation des Trierer Stadtprinzenpaares Harald III. und Marion II. sowie der Verleihung des Kaiser-Augustus-Ordens an Promi-Koch Alfons Schuhbeck starteten die Trierer Karnevalisten am Samstagabend auf der traditionellen Gala der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) in der vollbesetzten Europahalle in die neue Session. Zahlreiche Garde- und Showtänze - allesamt auf beeindruckend hohem Niveau - sowie Live Bands wie Kamelle Kapelle, Kölsche Jungs und die Leiendecker Bloas sorgten in der fünfstündigen Veranstaltung für teils ausgelassene Stimmung im Saal. Die Laudatio auf Ordensträger Alfons Schuhbeck hielt der Ordensträger des Vorjahres der bekannte Fernsehmoderator Johannes B.Kerner. Das mit dem Orden verbundene Preisgeld in Höhe von 5.555,55 Euro wurde von der Volksbank Trier gesponsert. Ausführlicher Bericht folgt. Fin/Fotos: Schwarz/Finkenberg