Baumaßnahmen in der Saarstraße

1. Bauabschnitt:

Vom 7. bis 11. September verlegen die SWT die neue Leitung in der Saarstraße Nr. 1 bis 4. Die von der Südallee stadtauswärts führende Fahrbahn bis zur Leyendecker Bastelstube fällt in dieser Zeit weg. Der Verkehr wird über die mittlere Spur der Saarstraße in Richtung Trier-Süd an der Baugrube vorbei geleitet. Fußgänger müssen auf die gegenüberliegende Straßenseite ausweichen.

2. Bauabschnitt:

Vom 14. bis 18. September setzen sich die Tiefbauarbeiten dann an der Ecke Südallee. Saarstraße fort. In dieser Zeit fällt die rechte Abbiege-Spur von der Südallee in die Saarstraße weg. Wer stadtauswärts in die Saarstraße abbiegen möchte, muss über die Nebenspur ausweichen. Die Fußgänger werden über den Fußweg durch die Allee umgeleitet.

3. Bauabschnitt:

Vom 21. bis 25. September wird die neue Leitung in der Allee hinter dem ehemaligen Kiosk an das bestehende Netz angebunden. Die Arbeiten haben keine Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Fußgänger können an der Baugrube vorbeigehen.

(RED)