Das is(s)t in aller Munde

Beim Street Food Festival erwartet die Besucher eine breit gefächerte Vielfalt mit mehr als 45 Ständen aus aller Welt. Dazu gehören Speisen von fünf Kontinenten – auch für Veganer und Vegetarier. Veranstalter ist die Eventagentur »Tat & Drang«.

Innovative Ideen

Neben den bekannten frittierten Süßigkeiten der jungen Kölnerin Miri oder dem mehrfach als bester Burger prämierten Bacon Bomb von Uwe Feller wird es auch reichlich neue Stände zum Anschauen und schmecken geben. Innovative Ideen wie der Bacon Donut, Marshmallow-Eis vom Grill oder ein Sushi-Burrito laden an drei Tagen zum Schlemmen und Probieren ein.

Vom Mut-Food bis zur Chili-Challenge

Am Stand von Asia Boom können sich die mutigsten Besucher an Original Hongkong Street Food trauen: 1000-jährige Eiern, Quallensalat oder frittierte Hühnerfüße. Und wem das noch nicht heiß genug war, der kann sich am Stand von der Chili Mafia den schärfsten Chilis der Welt stellen. Wer es sich zutraut, kann dann dort am täglich stattfindenden Chili-Schärfe-Wettessen teilnehmen. Zu gewinnen gibt es Verzehrgutscheine.

Außerdem gibt es eine Kinder-Kochschule. Hier können sich die kleinen Festivalbesucher anmelden und ihre eigenen kleinen Gerichte aus dem Kräuter- und Gemüsegarten zaubern. Die Kinder-Kochschule ist am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Geöffnet hat das Street Food Festival Trier am

- Freitag, 14. 9. von 17 bis 23 Uhr

- Samstag, 15. 9. von 12 Uhr bis 23 Uhr

- Sonntag, 16. 9. von 12 Uhr bis 20 Uhr

Der Eintritt kostet 3 Euro einmalig für das Wochenende, Kinder bis 14 Jahre sind frei

Weitere Infos auf der Facebook-Seite: Street Food Festival Trier