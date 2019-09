Nach der Eröffnung durch Wochenspiegel-Geschäftsführerin Evelin Maus legten sich die rund 60 Starter in der Doppelkategorie beim Benefiz-Cornhole-Trunier in den Vorrundenduellen gleich mächtig ins Zeug, um die nötigen Siege zum Einzug in die KO-Runde zu erringen.

"Tanzmäuse" und "Dance it off" begeistern

Zeitgleich zu den Sportlern zeigten die Kinder Tanzgruppen der Tanzmäuse aus Schweich und von „Dance it off“ aus Trier ihr Können mit einstudierten Tänzen. Die Tanzmäuse Schweich - im Alter von fünf bis zehn Jahren - werden von Sonja Storz trainiert und betreut und treffen sich immer mittwochs, 16 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Schweich. Neuanmeldungen sind nach den Herbstferien möglich. Auch die Tanzgruppe »Dance it off« von Dominique Taylor aus Trier begeisterte mit ihren Hip-Hop-Tänzen. Infos zu neuen Kursen nach den Herbstferien gibt es unter: www.dance-it-off.de.

Auch der gerade aus dem wohlverdienten Urlaub zurückgekehrte Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe stattete der Veranstaltung einen Besuch ab. Leibe wies in seiner kurzen Ansprache auf die Bedeutung des Weltkindertages am Beispiel des rheinland-pfälzischen Partnerlandes Ruanda hin und betonte die Wichtigkeit von Bildung und Gesundheit für die Entwicklung aller Kinder. Der besondere Dank des Trierer Stadtoberhauptes galt dem Ehepaar Hannelore und Gerhard Surges, die sich seit Jahren für den guten Zweck engagieren.

Auch für die musikalische Unterhaltung der Gäste war gesorgt. So sorgten Wolfgang Prinz und Marco Dühr mit ihrer Live-Musik für gute Stimmung unter allen Besuchern der Veranstaltung derweil die Kinder sich in der großen Hüpfburg oder beim Kinderschminken vergnügten.

Entscheidung beim Cornhole Turnier erst am späten Abend

Das Cornhole Camp Konz, Ausrichter des Benfiz-Turniers in der Messeparkhalle konnte sich über die rege Beteiligung freuen. Spannende Spiele und eine begeisterte Teilnehmerschar sorgten dafür, dass die Entscheidung erst am späten Samstagabend fiel.

Dabei setzte sich bei den Profi Spielern „Happy Cornhole“ (Konz) mit Günther Reiz und Stephan Beck gegen Die Banker (Pellingen) mit Stefan Kind und Sebastian Thein durch. Bei den Anfänger- und Hobby Spielern siegte „Glory Hole“ (Friedrichsthal) mit Edgar Fetzer und Frederic Kendzierski vor „Schmidtis“ (Quierschied) mit Peter Schmidt und Cathia Schmidt.

Favoritensieg der Meisterspieler

Günther Reitz ist dabei in Cornhole-Kreisen kein Unbekannter. Bereits 2017 gewann er Gold bei der Deutschen Cornhole Meisterschaft in Nürnberg im Cornhole Einzel und holte mit seinem Konzer Team (Günther Reitz, Stephan Beck, Bernd Stumm und Joachim Meurer) bei den Deutschen Cornhole Team Meisterschaften 2017 in Ingelheim die Bronzemedaille mit nach Konz. In 2018 wurde er in Ingelheim mit seinem Doppelpartner Stephan Beck Deutscher Meister im Cornhole Doppel und holte mit seinem Konzer Team in Rust bei den Deutschen Cornhole Team Meisterschaften 2018 die Silbermedaille. Bei den deutschen Einzelmeisterschaften 2019 in Quierschied holte Günther Reitz schließlich die Silbermedaille.

Die Platzierungen beim Nahkauf Cornhole Benefiz Turnier in Trier

Profi Spieler:

1. Platz Happy Cornhole (Konz) Günther Reitz & Stephan Beck

2. Platz Die Banker (Pellingen) Stefan Kind & Sebastian Thein

3. Platz Pellikon (Pellingen/Konz) Jeannot Theisen & Tom Schwarz

Anfänger- und Hobbyspieler:

1. Platz Glory Hole (Friedrichsthal) Edgar Fetzer & Frederic Kendzierski

2. Platz Schmidtis (Quierschied) Peter Schmidt & Cathia Schmidt

3. Platz Die geilen Spritzer (Quierschied) Heiko Lovisa & Dirk Zimmer

Red/Fin Fotos: Finkenberg/Kleinmann Video: WSTTV