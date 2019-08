Erste Trierer Bierbörse hat Erwartungen übertroffen

„Trier macht sehr viel für den Wein. Das ist auch gut so. Aber wir müssen uns auch mehr für das Bier einsetzen“, so Kulturdezernent Thomas Schmitt in seiner Rede vor dem Fassanstich. Am Zurlaubener Moselufer fand am vergangenen Wochenende die Trierer Bierbörse statt. Diese übertraf die Erwartungen der Veranstalter, denn es kamen deutlich mehr Besucher als prognostiziert. Offiziell startete die Veranstaltung mit dem Fassanstich durch den Ortsvorsteher Dirk Löwe.

Die Besucher hatten die Möglichkeit, die Bierkreationen mehrerer dutzend Bieraussteller aus aller Welt zu probieren. Angereist waren unter anderem Karlovacko aus Kroatien, San Miguel aus Spanien und auch Grimbergen aus Belgien. So konnten bis zu 300 internationale und nationale Biersorten getestet werden. Dementsprechend waren auch exotische Biersorten vorhanden. Auch die ansässigen Wirte waren sehr zufrieden mit der Veranstaltung.

Die Bilanz nach drei Tagen Bierbörse am Moselufer fiel so positiv aus, dass im kommenden Jahr eine Neuauflage - dann die Zweite Trierer Bierbörse - aus Sicht der Veranstalter so gut wie beschlossen ist.