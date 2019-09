Gladiators: Auftaktniederlage in letzter Sekunde

Klimademo in Gerolstein

Gerolstein. In rund 140 Ländern wird am heutigen Freitag, 20. September, auf den Straßen für einen Wandel in der Klimapolitik demonstriert. Auch in Gerolstein kamen heute morgen Demonstranten zusammen, die mit Bannern und Plakaten auf die Forderungen der "Fridays for Future"-Bewegung aufmerksam machten.