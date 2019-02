SP 19. Februar 2019 Artikel teilen





Gladiators: Ein 10:0 brachte keine Sicherheit

Stadt Trier. In Nürnberg erzielten die RÖMERSTROM Gladiators ihren bisher höchsten Saisonsieg (81:61). Ohne Heimvorteil schnitten die "Falken" aus Franken wesentlich besser ab und sorgten 13 Tage nach ihrem Coup in Heidelberg per 86:70 für der Trierer dritte Niederlage in Folge.