SP 28. Januar 2019





Gladiators: mehr Dramatik denn je

Stadt Trier. Es war der 130. Kampf der Gladiators-Historie, und er war viel dramatischer als jeder seiner Vorgänger. Weil er verloren schien und zweimal verlängert wurde. Nach ihrem spektakulärsten Endspurt siegten Triers Basketball-Profis in Bamberg gegen die abstiegsgefährdeten Baunacher Young Pikes mit 115:112. Dieses Endresultat bedeutet, dass die Gladiators jetzt bereits einen Auswärtssieg mehr (6:5) aufweisen als in der vorigen Saison vor dem Playoff, wo dann ja noch je ein Triumph in Heidelberg und in Crailsheim folgten. Jetzt folgen vor dem Playoff noch fünf Auswärtsspiele, also ein Drittel des Reise-Programms der Hauptrunde.