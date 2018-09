Häuser mit Graffitis beschmiert: 20.000 Euro Schaden

Eintracht verliert in Mechtersheim

Trier. Eintracht Trier wartet in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar weiter auf den ersten Auswärtserfolg – auch im vierten Spiel in der Ferne konnte die Elf von Daniel Paulus keinen dreifachen Punktgewinn erzielen. Durch die 1:3-Niederlage beim starken TuS Mechtersheim bleibt der SVE auf fremdem Platz sieglos. Gelegenheit zur Wiedergutmachung gibt es am kommenden Sonntag in Bingen.