CSD-Parade in Trier ein voller Erfolg

In Gedenken an die Proteste im "Stonewall Inn" - einer Szenekneipe in der Chrisotpher-Street-Day im New Yorker Stadtviertel Geenwich Valley - vor 50 Jahren gegen gewalttätgige Polizeirazzien veranstaltete das "Schmit-z" in Trier den von regenbogenfarben dominierten friedlichen Umzug durch die Moselmetropole unter der Schirmherrschaft von Katarina Barley (SPD, Vizepräsidentin des EU-Parlaments). Eine politische Kundgebung und ein Straßenfest mit Live-Bands auf dem Kornmarkt rundeten das Fest ab.

Fotos: Fin/Video: TV-Steil