Internationalen Studenten die Heimat zeigen

Viele der Studierenden verbringen zum ersten Mal eine lange Zeit fern ihrer Familie und Heimat. Im Rahmen des Programms können Menschen aus der Region ausländischen Studierenden ihren Alltag zeigen und zu ihrer Freizeitgestaltung einladen. Beide Seiten profitieren von dieser Patenschaft. Die internationalen Studierenden leben zwar in ihrer eigenen Wohnung, erleben aber bei gemeinsamen Treffen den Alltag der Menschen in Trier und der Region. Für das Projekt suchen die Organisatoren Menschen aus Trier und der Region, die gerne die Welt zu sich einladen und in einen lebendigen Austausch treten möchten.

Teilnehmen an dem Projekt kann jeder. Egal, welches Alter, ob alleinlebend oder in einer Familie. Die Teilnehmer und die ausländischen Studierenden können selbst entscheiden, was und wie oft sie etwas zusammen unternehmen. Weitere Infos gibt es unter der Email- Adresse connect@iz-trier.de

