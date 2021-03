Landtagswahl 2021: Dreyer verteidigt Direktmandat

Landtagswahl 2021: SPD gewinnt

Trier. Die Bürger in Rheinland-Pfalz haben am Sonntag einen neuen Landtag gewählt und damit auch über das Amt des Ministerpräsidenten entschieden. Stand 21.30 Uhr zeichnete sich nach den Hochrechnungen ein klarer Wahlsieg der SPD (35,7 Prozent) ab, die damit weiter in einer Ampelkoalition mit Grünen (9,2 Prozent) und FDP (5,5 Prozent) regieren könnte. Aller Voraussicht nach werden die "Freien Wähler" (knapp 5,4 Prozent) erstmals im Landtag vertreten sein. Wahlverlierer sind die CDU mit 27,6 Prozent (-4,2 Prozent) und die AfD mit 8,3 Prozent (-4,3 Prozent). In Trier zeigte sich Oberbürgermeister Wolfram Leibe in seiner Funktion als Wahlleiter mit dem Ablauf der ersten Wahl unter Corona-Bedingungen sehr zufrieden. Der Briefwahlanteil in der Moselmetropole lag bei rund 40 Prozent.