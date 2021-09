Nach der Flut in Ehrang: Theaterverein auf Ausweichbühne

Die ursprünglich geplante Spielzeit mit den üblichen Terminen im Oktober geht nun von Anfang bis Mitte Dezember über die Bühne. Die Kriminalposse, die in drei Akten aufgeführt wird, wird nach einer langen Zeit, in der man häufig auf gute Laune verzichten musste, sicher wieder für unzählige Lachanfälle sorgen: An den Samstagen 4. und 11. Dezember um 19 Uhr sowie an den Sonntagen 5. und 12. Dezember um 17 Uhr, mit Kaffee und Kuchen ab 15 Uhr. An der Premiere erhält jeder Gast ein Glas Sekt zur Begrüßung.

Erstmals in der Vereinsgeschichte wird das Schauspielensemble in unmittelbarer Nachbarschaft, in der Stadthalle im Bürgerzentrum Schweich, das Stück „Diamantenroulett“ auf die Bühne bringen.

Verschiedene Handlungsstricke werden raffiniert miteinander verbunden: Vater Fritz (Oliver Kirchen) und Freund Udo (Ingo Wirtz) kommen von einer Zechtour, die mit einem Autounfall endete, nach Hause – und Fritz hat zudem ein heißes Abenteuer hinter sich. Dass es sich dabei um eine gefährliche Verbrecherin handelt, die gerade Diamanten gestohlen und sie in Fritz' Auto versteckt hat, ahnt er nicht. Die Ehefrauen (Maria Löw und Sonja Peuckmann), die Tochter (Elena Riemer) und vor allem die Oma (Marion Thurn) müssen helfen, das entstehende, höchst amüsante Chaos aufzulösen.

Die aufgrund der Flutkatastrophe pausierten Proben sind zwischenzeitlich für das neunköpfige Schauspielensemble wieder in vollem Gange – ein- bis zweimal wöchentlich wird geprobt.

Wegen der in 2020 verhängten Zwangspause rechnet der Verein mit einer verstärkten Nachfrage für die kommende Spielzeit. Der Vorverkauf für die neue Spielzeit im Dezember startet am Samstag, 6. November von 12:00 bis 15:00 Uhr und am Sonntag, 7. November von 11 bis 12 Uhr bei „Bride to be – Brautstore by design Maria“, Quinter Straße 57a in Ehrang. Der Restbestand ist ab Montag, 8. November unter anderem online zu erwerben. Alle Informationen zum Vorverkauf ab 8. November werden rechtzeitig unter www.blau-weiss-ehrang.de/tickets bekannt gegeben.

Informationen zu Stück und Darstellern sowie fortlaufende Einblicke in Probefortschritte gibt es unter www.blau-weiss-ehrang.de/theater-2021 , auf www.facebook.com/blauweissehrang sowie www.instagram.com/blauweissehrang