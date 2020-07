Pläne für das Trierer Burgunderviertel

Polizei fahndet mit Foto nach Diebin

Zülpich. Am 7. Februar stahl ein unbekannter Tatverdächtiger zwischen 10 und 12 Uhr die Geldbörse einer Frau im Rossmann in Zülpich. Noch am gleichen Tag hob eine unbekannte Tatverdächtige mit der entwendeten EC-Karte in der Kreissparkasse in Zülpich, Schumacherstraße 1 Bargeld ab.

weiterlesen