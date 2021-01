Polizeieinsatz am Landgericht Trier

Gaining all these benefits can prove to be difficult for a lot of students, especially when there are a number of academic service providers available online, which promise to deliver Best College Application Essay Review Service, but may instead deliver a low quality help with dissertation at exorbitant rates. Many services may even scam students by extracting the payment but not delivering what they promise them. As a result, students requiring assistance with dissertations may feel helpless eventually. Bereits um 14.07 Uhr meldeten Polizeikräfte die Festnahme des Mannes. Sie konnten den 63-Jährigen hinter dem Eingang im Flur des Gerichtsgebäudes antreffen, wo er bereits von Justizbeamten in Schach gehalten worden war, und ihn sicher festnehmen.

Weder in seinen mitgeführten Taschen noch in seiner Kleidung hatte er irgendwelche gefährlichen Gegenstände, so dass Entwarnung gegeben werden konnte.

Der Mann wurde zur Klärung des genauen Geschehensablaufs, der Hintergründe und seiner Motivation zur Polizeidienststelle mitgenommen.

Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern zurzeit noch an.

(RED)