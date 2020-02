Einbruch in Lebensmittel-Discounter

Mayen. Am frühen Freitagmorgen, 21. Februar, ist in einen Lebensmittel-Discounter in der Polcher Straße in Mayen eingebrochen worden. Der Einbruch ereignete sich zwischen 2.45 und 3.45 Uhr. Nach dem gewaltsamen Aufdrücken beziehungsweise Aufhebeln der Türen drangen die Täter ein. Ob etwas entwendet wurde, muss zurzeit noch ermittelt werden. Der Sachschaden dürfte mehrere Tausend…