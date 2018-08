Wie schon im letzten Jahr haben sich die beiden topgesetzten Spieler beim Trierer ITF Future Turnier (offizieller Name: "Bitburger Tennis Grand Prix") um Weltranglistenpunkte bis ins Finale durchgesetzt. Das Besondere dabei ist, dass es nicht nur zwei deutsche Spieler waren, sondern auch noch zwei Rheinland-Pfälzer, die damit ihren Weg nach oben in der Weltrangliste bestätigt haben.

Erstklassige Finalshow

Ein hochklassiges, dramatisches Einzelfinale erlebten die rund 300 Zuschauer auf dem Center Court des Tennisclub Trier (TCT). Jan Choinski, die Nummer 295 der ATP-Weltrangliste und in Trier an Nummer eins gesetzt, überzeugte mit viel Power und gewaltigen Aufschlägen. Der 22-jährige aus Münstermaifeld gewann den ersten Satz, dann aber kam Benjamin Hassan, 23 Jahre alt und Nummer 384 der Weltrangliste, immer besser ins Spiel. Der Koblenzer spielte variantenreicher als Choinski, streute immer wieder einen unerreichbaren Stopball ein und gewann den zweiten Satz. Der dritte Satz musste also die Entscheidung bringen und nach zweieinhalb Stunden Spielzeit jubelte Jan Choinski über seinen ersten Finalsieg in Trier mit den Ergebnissen: 6:4, 3:6, 3:6 und konnte sich über 18 ATP-Punkte freuen.

Trophäen für die Sieger

Bei der Siegerehrung, die direkt im Anschluss auf dem Platz durchgeführt wurde, überreichten Dieter Kirschenmann, Präsident des Tennisverband Rheinland, Michael Maxheim, Vizepräsident des Sportbund Rheinland und Alexander Jelen, erster Vorsitzender des TC Trier, die Trophäen sowie den Siegerscheck.

Doppelfinale

Aber auch für Benny Hassan gab es noch ein Happy End. Im anschließenden Doppelfinale gewann er mit seinem Partner Constantin Schmitz gegen Alexander Merino (Peru) und Christoph Negritu (Deutschland) 7:6, 4:6 12:10 - in Doppelpartien wird kein dritter Satz gespielt, sondern ein Entscheidungs-Tie-Break. Die Zuschauer kamen auch bei diesem Finale durch die spektakulären Ballwechsel und die Spannung voll auf ihre Kosten.

Positive Bilanz

Markus Grundhöfer, langjähriger Turnierchef des mit 15.000,- US-Dollar Preisgeld dotierten ITF - Turniers, zog eine positive Bilanz: "Der Name der Turnierserie "ITF-Future" hat sich in diesem Jahr besonders bestätigt durch die beiden jungen Finalisten, die sicherlich noch in den nächsten Jahren auf sich aufmerksam machen werden. Besonders freut es mich natürlich, dass beide auch noch aus Rheinland-Pfalz kommen, das hatten wir so auch noch nicht in der 32-jährigen Historie des Turniers. Alles in allem war es eine tolle Turnierwoche, auch dank des guten Wetters und nicht zuletzt durch die tolle Arbeit der ganzen Turniercrew."

Änderungen in 2019

Im nächsten Jahr gibt es einige Änderungen seitens der ITF, es wird etwas schwerer für Spieler ohne Weltranglistenpunkte überhaupt ins Feld zu kommen, da die Qualifikation auf 24 Spieler beschränkt wird (bisher 64). Daher wird das Turnier auch erst montags beginnen, das Finale dann aber am Sonntag anstatt wie in diesem Jahr am Samstag stattfinden. Am Turniertermin im August möchte Grundhöfer aber auch im nächsten Jahr festhalten.

Fotos: Tennisclub Trier 1888