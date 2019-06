Mitten in der Explosion von Grüntönen finden sich allerlei Figuren, die das Leben am Ufer widerspiegeln: eine Katze, ein Baum, ein Skateboarder, ein Kind mit Laufrad oder ein Senior mit Rollator. Die Entwürfe stammen von der Grafikdesignerin Brigitte Ziefer. In der Mitte des Graffitis befindet sich ein großer Schriftzug "Zurlauben", der auch vom gegenüberliegenden Ufer lesbar ist.

