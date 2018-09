Stadtwerke erhalten Umweltpreis des Landes

"Unsere Gewässer erfüllen als wesentliche Elemente des Naturhaushaltes unverzichtbare ökologische Funktionen. Sie zu bewahren, zu entwickeln und vorsorgend zu schützen gehört zu unseren wesentlichen Aufgaben. In ihren Projekten haben die Preisträger dies auf unterschiedlichen Wegen in vorbildlicher Weise umgesetzt", betonte Umweltministerin Ulrike Höfken vor kurzem bei der Verleihung in Kempfeld. Dort überreichte sie im WasserWissensWerk an der Steinbachtalsperre den Umweltpreis Rheinland-Pfalz 2018, in dessen Mittelpunkt in diesem Jahr herausragende Leistungen aus dem Bereich der Wasserwirtschaft in ihrer ganzen Vielfältigkeit standen. Ausgezeichnet wurden von der Ministerin der Verein "Clean River Project e.V." aus Winningen, die Versorgungs-GmbH der Stadtwerke Trier und ein Gemeinschaftsprojekt in der Verbandsgemeinde Rhaunen.

SWT erhalten Preis für Trinkwasserversorung

Die Stadtwerke Trier erhalten den Preis für ihr Projekt "Optimaler Einsatz erneuerbarer Energie in der Trinkwasserversorgung mithilfe Künstlicher Neuronaler Netze (KNN)". Durch den Einsatz eines Künstlichen Neuronalen Netzes sollen der Energieeinsatz für die Trinkwasserversorgung der Stadt Trier optimiert und flexibilisiert werden. "Unser Ziel ist es, die Trinkwassersparte mit selbst erzeugtem, regenerativem Strom zu versorgen, um eine energieneutrale Trinkwasser- Versorgung zu erreichen. Möglich wird dies durch die Ausnutzung von Energieeffizienzpotentialen wie neuen energiesparenden Pumpen, durch die Steigerung der Eigenerzeugung, z.B. dem Einsatz von Pump-Turbinen im Trinkwassernetz und durch die vorausschauende, bedarfsoptimierte Steuerung der Anlagen und Netze", erläuterte Stadtwerke-Bereichsleiter Helfried Welsch bei der Preisübergabe.?

Preis mit 9.000 Euro dotiert

Der Preis, der seit 1991 verliehen wird, ist mit insgesamt 9.000 Euro dotiert. Er geht zu gleichen Teilen an die drei Gewinner, die von einer unabhängigen Jury ausgewählt wurden. "Mit dem Umweltpreis Rheinland-Pfalz zeichnen wir Einsatz und Leistungen aus, die dazu beitragen, in vorbildlicher Weise nachhaltig die ökologischen und ökonomischen Grundlagen der Menschen und ihre sozialen und kulturellen Bedürfnisse jetzt und in Zukunft zu sichern.

Menschen und Projekt mit viel Engagement

Der Umweltpreis Rheinland-Pfalz steht jedes Jahr unter einem eigenen Motto. In diesem Jahr lautet es: "Wasser ist Leben". Und alle drei Gewinnerprojekte machen deutlich, wie viele Facetten dieses Thema hat und, dass es Menschen und Projekte in Rheinland-Pfalz gibt, die sich mit viel Engagement und der Übernahme von Verantwortung dem wichtigen Thema Wasser widmen, hob die Ministerin weiter hervor. Dies ergänzend lobte Höfken abschließend das breite Spektrum umweltpolitischen Engagements in Rheinland-Pfalz, das gerade beim Thema Wasser wesentlich vom ehrenamtlichen Engagement vieler Bürger getragen werde.

