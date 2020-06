Städtische Sporthallen öffnen teilweise für Vereinssport

Maar-Bäder öffnen wieder für den Badebetrieb

Kreis Vulkaneifel. Bis zum 1. Juli werden die drei Naturfreibäder am Gemündener und Schalkenmehrener Maar sowie am Pulvermaar geöffnet. Das Gemündener Maar und das Pulvermaar werden am 19. Juni die Türen für die Badegäste öffnen, am 1. Juli folgt das Schalkenmehrener Maar. Das teilte die Verbandsgemeindeverwaltung Daun heute mit. Hierzu wird ein Zwei-Schicht-System eingeführt. Nach…