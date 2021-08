Steigende Inzidenz: Ab Freitag schärfere Regeln in Trier

Stadt Trier. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz hat am heutigen Mittwoch zum dritten Mal in Folge für die Stadt Trier einen Inzidenzwert ermittelt, der über 35 liegt. Damit treten ab Freitag, 27. August, ab 0 Uhr die in der 25. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz für diesen Fall vorgeschriebenen Regelungen in Kraft.