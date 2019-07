SVE bindet Talent langfristig - Sanoussy kommt aus Villingen

"Auch wenn Jens in der kommenden Saison offiziell erst sein erstes Jahr in der U19 absolviert, waren wir sehr daran interessiert, ihn zu uns zu holen. Er soll die Vorbereitung bei der 1. Herrenmannschaft mitnehmen und hat natürlich noch einiges zu lernen. Dennoch konnte er als Eigengewächs schon seine guten Ansätze präsentieren und passt mit seiner Dynamik und seinem starken Abschluss sehr gut zu uns. Wir werden ihn langsam heranführen", schwärmt Cheftrainer Josef Cinar vom Youngster. Schneider ist seit Jahren einer der besten Torjäger seines Jahrgangs und wird in regelmäßigen Abständen auch zu Lehrgängen der Verbandauswahl eingeladen. Im vergangenen Jahr wirkte er als noch B-Jugendlicher häufig schon in der A-Jugend und machte auch dort mit starken Spielen auf sich aufmerksam. Der Vertrag des Top-Talents gilt bis zum 30. Juni 2022.

Neben Schneider erhält der SVE weitere Unterstützung: Balde Sanoussy wechselt vom FC 08 Villingen aus der Oberliga Baden-Württemberg in die älteste Stadt Deutschlands. Auch von Balde zeigt sich Cinar äußert angetan: "Balde hat im Probetraining voll und ganz überzeugt. Er ist ein sehr physischer Spieler und besitzt unheimliche Power und Tempo. Damit konnte er Eindruck hinterlassen und wir sind überzeugt davon, mit ihm die Mannschaft sinnvoll zu ergänzen. Wir sind erleichtert, dass sich nun endlich auch alle Formalitäten geklärt haben." Sanoussy, der gebürtig aus Guinea stammt, kam im Alter von fünf Jahren in die Vereinigten Staaten und lernte in New York das Fußball spielen. In Deutschland sammelte er neben Villingen bereits Erfahrung bei Altona 93 in der Regionalliga Nord. Sanoussys Arbeitspapier läuft bis zum 30. Juni 2020.

Indes verabschiedet sich der SVE von Godi Mabouba und Lucas Coopmans. Beide werden keinen neuen Vertrag erhalten und schließen sich voraussichtlich anderen Vereinen an.

