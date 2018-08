Tierheim feiert Sommerfest

Das Tierheim in Trier-Zewen (Heidenberg 1) lädt an diesem Wochenende zum Sommerfest ein. Das Organisationsteam hat für die Gäste ein umfassendes (Informations)Angebot zusammengestellt. So gibt's an zahlreichen Infoständen sowie in Fachvorträgen viel Wissenswertes über die verschiedenen Tierarten zu erfahren.

Tierfotografen setzen die eigenen geliebten Vierbeiner ins rechte Licht und bei der Tombola warten wieder viele Preise auf die Gewinner. Bei Livemusik, gutem Essen, selbstgebackenem Kuchen und Getränken können die Gäste einige Stunden die Seele baumeln lassen. Einblicke hinter die Kulissen gibt es bei den Führungen durch die Tierheimanlage und auf die jungen Gäste warten Überraschungen, die Kinder und Eltern erfreuen werden.

Foto: FF