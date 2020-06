Tradition nachgeholt: Blumen für den Trierer Stadtpatron

Landesverdienstmedaille an Hartmut Schwiering verliehen

Konz. Aus der Hand des Präsidenten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz, konnte heute in Trier Hartmut Schwiering die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz in Empfang nehmen. Hartmut Schwiering aus Konz hat sich insbesondere im Bildungsbereich bleibende Verdienste erworben. So hat sein Engagement in den Jahren 2007 und 2008 entscheidend dazu beigetragen, dass im November 2008 die Konzer-Doktor-Bürgerstiftung (KoDoBüSt) ins Leben gerufen werden konnte.