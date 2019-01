Über 900 Wahlhelfer für Europa- und Kommunalwahlen gesucht

Bei der Rekrutierung geht das Rathaus neue Wege: Neben klassischen Suchstrategien, darunter Pressekonferenzen, Internetaufrufe und Briefe an Behörden, Schulen und die Universität, startet die Kampagne "Du zählst. Wahlhelfer/innen gesucht!" Dabei sind die Mitarbeiter des Wahlbüros im Rathaus unter der Leitung von Maylin Müllers bereits bei der Ehrenamtstagung am 2. Februar im Theater und im Rathaus mit einem Info-Stand präsent. Eine ähnliche Aktion findet danach vom 18. bis 22. Februar an der Hochschule und der Universität statt.

Bedarf an Helfern steigt

Der Bedarf an Helfern steigt, weil neben den 72 Urnenwahllokalen erstmals bei einer Kommunalwahl 30 Briefwahlvorstände für eine zentrale Auszählung im Einsatz sind. Ursache ist, dass mit einer weiter steigenden Zahl an Briefwählern gerechnet wird. Die Wahlhelfer müssen mindestens 18 Jahre alt sein, seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Trier haben und Deutsche sein oder Staatsangehörige eines anderen EU- Landes. Für ihren Einsatz erhalten die Helfer 25 Euro. Interessenten können sich telefonisch im Wahlbüro melden (0651/718-3153), per E-Mail (massmann@trier.de oder wahlen@trier.de) sowie hier.

Europahalle als Wahlbüro

Eine weitere Neuerung ist die Nutzung der Europahalle als Wahlbüro für alle, die ab dem 29. April ihre Stimmen per Brief abgeben wollen oder weitere Infos benötigen. Zudem finden dort am Wahlabend die Auszählung der Briefwahlstimmen und die Präsentation der ersten Ergebnisse statt. Im Vergleich mit der Kommunalwahl 2014 steigt wegen der gewachsenen Bevölkerung die Zahl der Ortsbeiratsmandate in Feyen/Weismark um zwei auf 15 und in Filsch um zwei auf elf. In Mariahof ist die Einwohnerzahl dagegen gesunken. Daher umfasst dieser Ortsbeirat künftig mit elf zwei Mitglieder weniger.

RED/PA