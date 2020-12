Versuchter Raub in Trier-Tarforst

Scharfe Kritik: »Wer hat hier eigentlich versagt?«

Trier. Leserbrief zum Artikel »Was wird aus dem Psychosozialen Dienst?« Wochenspiegel, KW 51 Seite 3, 18./19. Dezember 2020. Hintergrund: Der vom Kreis Trier-Saarburg und der Stadt Trier im Haus der Gesundheit in der Paulinstraße in Trier geförderte, kostenlose und anonyme Psychosoziale Krisendienst an Wochenenden und Feiertagen wird in seiner bisherigen Form zum 31. Dezember 2020 eingestellt.