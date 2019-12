Weihnachtskonzerte mit festlicher a cappella-Musik

Unter dem Motto "Friede auf Erden" erklingen zur Einstimmung auf den Heiligen Abend geistliche Motetten und Gesänge zur Advents- und Weihnachtszeit aus verschiedenen Epochen. Auf dem Konzertprogramm stehen in diesem Jahr Werke unter anderem von Palestrina und Bach sowie klangstarke zeitgenössische Kompositionen von Morten Lauridsen, Ola Gjeillo oder den aus der Region stammenden Komponisten Alwin Schronen und Joachim Reidenbach. Darüber hinaus kommen bekannte Weihnachtsweisen aus aller Welt in traditionellen und neueren Arrangements zur Aufführung.

Info

Das Konzert am Sonntag, 22. Dezember, findet um 17 Uhr in die Pfarrkirche Zemmer statt. Das Konzert am Montag, 23. Dezember, beginnt um 19 Uhr in der Trierer Welschnonnenkirche. Mit dabei an der Fasen-Orgel in Zemmer ist Ralf Hansjosten sowie Klauspeter Bungert an der Stumm-Orgel in der Welschnonnenkirche. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei. Eine Spende wird erbeten.

Über "Durakkord"

Das Vokalquartett "Durakkord" gründete sich 2013 und ist regelmäßig in der Großregion Trier und in Luxemburg, aber auch überregional, zu hören. Musikalisch geprägt durch ihre Knabenchorzeit bei den Trierer Sängerknaben verfügen die vier Vokalisten über ein vielfältiges geistliches und weltliches Repertoire von Werken der Alten Musik bis hin zu Kompositionen der Gegenwart. Im Herbst dieses Jahres veröffentlichte das Quartett seine erste CD mit Werken des Luxemburger Romantikers Laurent Menager. Weitere Infos gibt es hier und bei Facebook.

RED