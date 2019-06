Volksbank - Altersklausel bleibt

Der Musikverein Hillesheim gab ein Konzert für die Schulen

Gerolstein. Mit einem Benefiz-Konzert hat der Musikverein Hillesheim die Fachbereiche Musik der drei Realschulen plus in der Verbandsgemeinde Gerolstein unterstützt. Unter der Leitung von Thomas Lach eröffnete das Hauptorchester das Konzert und spielte mit tollen Arrangements, gutem Timing und klarem Klang Stücke aus Musicals und Filmen sowie ein Phil-Collins-Medley und Kultsongs aus den Achtzigern. Als Signal zum Ende der Pause ließen einige Musiker die Titelmusik der Muppets-Show erklingen. Symbolisch überreichten Uschi und Lothar Hoffmann, die das Konzert gesponsert hatten, danach drei Spendenschecks an die Leiter der drei Schulen. Das Jugendorchester des Vereins gab im Anschluss »Rock Space«, »Born to be Wild« sowie den Popsong »All about that Bass« zum Besten. Zum Schluss spielten alle Musiker zusammen ein Medley von Hits aus dem Film »Shrek« und – begleitet vom Gesang des Publikums – »We are the World«. Nach »Smoke on the Water« und »Seven Nation Army« forderte das Publikum Zugaben. Zwei Stücke hatten die Musiker noch in petto und diesmal gab es mit goldenem Konfetti auch noch etwas für die Augen.

