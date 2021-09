Volltrunken vor der Porta - und per Haftbefehl gesucht

Fan-Randale nach Fußball - nächstes Eintracht-Spiel abgesagt

Stadt Trier. Rund um die Oberligabegegnung zwischen der TuS Koblenz und Eintracht Trier am Sonntag, 5.September (Endstand 0:2 für Eintracht Trier), kam es über zwei Tage sowohl in Koblenz als auch in Trier zu mehreren teils massiven Auseinandersetzungen zwischen Ultras und Hooligans beider Vereine und der Polizei. Das Eintracht-Spiel am Samstag in Engers fällt aufgrund polizeilicher Anordnung aus.

weiterlesen