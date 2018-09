Auf 175 Seiten werden dabei sowohl die Umstände infrastruktureller Entscheidungen wie der Bau des Kylltal-Wasserwerks (1976) oder des Turm Luxemburg auf dem Landesgartenschaugelände (2004) beleuchtet, als auch bekannte Persönlichkeiten wie Triers Ehrenbürger Jean Claude Juncker (2003) oder Ehrensiegelträger Franz Grundheber (2002) gewürdigt.

Von der 2.000-Jahr-Feier bis zur Fluchtlichtanlage

Auch die Diskussionen um Plakat und Festschrift im Vorfeld der 2.000-Jahr-Feier (1984) sowie um die Frage, ob Trier nun wirklich die älteste Stadt Deutschlands ist (selbstverständlich!), werden in zwei Kapiteln beschrieben. Fußballfans und Kulturfreunde kommen schließlich in den Geschichten über die Anschaffung der Flutlichtanlage im Moselstadion (1998) und die Restaurierung des Schlosses Monaise (1997) auf ihre Kosten. Und last, but not least werden auch die schwierigen Umstände der Städtepartnerschaft Trier-Pula (1991/92) vor dem Hintergrund des Jugoslawien-Kriegs beschrieben.

Fazit: Mit viel Insiderwissen angereicherter, hochinteressanter Lesestoff über die jüngere Stadtgeschichte – geschrieben von einem, der hautnah und mit viel Engagement dabei war.

