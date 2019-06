Die Online-Anmeldung ist bis einschließlich Mittwoch, 26. Juni, möglich und wird bei maximaler Teilnehmerzahl von 350 Kindern geschlossen. Es kann daher sein, dass auch eine Anmeldung im Servicezelt am Samstag, 29. Juni beziehungsweise am Sonntag, 30. Juni, nicht mehr möglich ist. Des Weiteren weisen die Veranstalter darauf hin, dass der Start in Blöcken verlaufen wird, um die Sicherheit der Kleinsten auf der Strecke zu gewährleisten. Größere Kinder, die schon alleine laufen, sollen sich zu Beginn ganz vorne am Start sammeln und die Kleinen dahinter auf ihren Start warten. Bei allen Kindern sind im Vorfeld auf der Rückseite der Startnummer die Angaben zum Notfallkontakt auszufüllen.

Weitere Infos gibt es hier.

RED