25.000 Euro Schaden nach Unfall auf der B 51

Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Densborn. Auf der L33 bei Densborn kam es am Dienstagnachmittag, 8. Januar, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Am Dienstag, 8. Januar, gegen 17 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Autofahrer aus der VG Gerolstein die L33 von Bitburg in Richtung Densborn. Eine 60-Jährige aus dem Kreis Bitburg-Prüm fuhr mit ihrem Fahrzeug in die entgegengesetzte Richtung. Aus noch…