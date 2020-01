Elfen, Zwerge und Drachen: KV Kordel feiert im Märchenland

Grußwort

" 'Mat Märchen unn mat Fantasy - Kuardeler Noaren feiern wie nie! Ob Elfen, Zwerge oder Draachen -De KVK ließt et nees kraachen!' Unter diesem Motto lädt der KV Kordel 1980 e.V. ein zum Karnevalsumzug am Sonntag, 23. Februar, ab 14.11 Uhr, anschließend Narrenball bei freiem Eintritt im Bürgerhaus. Sie als Zuschauer, die fröhlich feiernd am Straßenrand den 85 Startnummern zählenden närrischen Lindwurm vorbei ziehen lassen, und die mehr als 900 aktiven Zugteilnehmer in zahlreichen Fußgruppen, Musikvereinen und Motivwagen lassen gemeinsam mit dem KVK den karnevalistischen Wunsch 'Zesumen hunn mir nur een Ziel - Spaaß unn Gaudi unn da Kyll' wahr werden. Wir sind stolz auf den großen Zuspruch, den der Kordeler Straßenkarneval in jedem Jahr erfährt.

Karneval für und mit Familien ist ein Leitgedanke, der uns bei der Organisation des Umzugs wichtig ist. Eine in der Lautstärke für Klein und Groß verträgliche Beschallung von den teilnehmenden Wagen und an der Zugstrecke ist nur ein Aspekt, der den Kordeler Karnevalsumzug zu einem unvergessenen Familienerlebnis werden lässt. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die zur Sicherheit während des Straßenkarnevals beitragen. Feiert gemeinsam mit dem KVK, vergesst für ein paar Stunden die Sorgen des Alltags und stimmt mit uns gemeinsam auf unser Prinzenpaar Reinhold I. und Petra III. ein dreifach donnerndes Kaulaydi an. Wir rufen allen Narren von Nah und Fern ein 'Herzliches Willkommen' zu."

Dirk Maigler, 1. Vorsitzender des KV Kordel 1980 e.V.

Termine