Hoher Sachschaden und eine Verletzte

PKW-Fahrerin kommt von der Straße ab

Zemmer. Zu einem Verkehrsunfall kam es am ersten Weihnachtstag, Mittwoch, 25. Dezember gegen 12.40 Uhr auf der L 46 in Höhe vom Wolfskaulenweiher. Nach Polizeiinformatioen befuhr eine Fahrerin die L46 von Zemmer kommend in Fahrtrichtung Trier. Kurz vor dem Weiher kam die Frau aus noch ungeklärter Ursache in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanke. Von dort zurückgeschleudert, kam der PKW schließlich quer zur Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Aufprall wurde die Frau verletzt. Über die Schwere der Verletzung konnte die Polizei an der Unfallstelle noch keine Angaben machen. Am Fahrzeug entstand ein hoher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme musste eine Fahrspur gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeführt. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Schweich sowie das DRK Schweich und Ehrang mit Notarzt.