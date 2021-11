In 28 Tagen zum Benefiz Oktoberfest „Late“ in Welschbillig

(mvk) Fallende Beschränkungen machten es möglich, das das Oktoberfest „Late“ am vergangenen

Samstag stattfinden konnte. Mit Unterstützung der „Freien Wähler Welschbillig und Ortsteile

e.V.“ , vielen Freunden und einer Menge an freiwilligen Helfern aus Welschbillig und Umgebung

gelang es Initiator Robin Schneider innerhalb von nur 28 Tagen die Veranstaltung zu organisieren.

Schnell waren Sponsoren, Helfer und natürlich Show-Acts gefunden, die darauf brannten die

Bühne zu rocken.

„Der komplette Erlös aus dieser Veranstaltung bleibt im Dorf“ so Robin Schneider „wir

unterstützen damit die Fördervereine des Kindergartens und der Grundschule Welschbillig“.

Zuerst eroberte Tuba -Diesel mit ihrem außergewöhnlichen Sound die Bühne. Die „Mutanten der

Volksmusik“ wie sie sich selber bezeichnen sorgten bereits mit ihren Eigeninterpretationen von

Lieder wie „My heart will go on“ oder „Final Countdown“ für gute Stimmung. „Melvin_Magma“ der

in Welschbillig spätesten seit Karneval Kultstatus belegt, setzte mir seinem Song „Bier ist gut“

noch einen drauf.

Zwischen den Acts legte DJ Eddi (Edgar Schneider) auf und hielt damit die Mitsing-Laune weit oben. Und dann waren sie, die Jungs auf die sehnlichst gewartet wurde.

Kamelle Kapelle. Fahne schwenkend zogen sie in die Halle ein. Verstärkt durch gleich drei neue

Background Musiker gab es neben dien alten bekannten Kölsch- und Karnevalshits auch jede

Menge „neue deutsche Welle“ im Programm. So konnte jeder im Publikum, ob alt oder jung,

mitsingen, mit klatschen und mitfeiern bis in den frühen Morgen.

Die ausgelassene, fröhliche und gute Stimmung bei dieser Veranstaltung lässt hoffen, das sie sich dauerhaft im Dorfgeschehen etabliert. Die Gespräche für das Jahr 2022 laufen bereits.