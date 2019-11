KV Welschbillig: Carina I. und Fabian I. in Amt und Würden

Umrahmt wurde das Ordensfest von einem tänzerischen Programm mit Akteuren aus nah und fern. "I've got this feeling in my body" und das hatten sie. Die kleinen Tänzerinnen und Tänzer der kleinen grünen Garde rockten direkt am Anfang des Abends mit Ihrem Showtanz "Trolls" die Bühne. Wunderbare, temperamentvolle Gardetänze der MG Garde des Vereins und der Garde des KV Badem folgten. Nicht nur tänzerisch auf hohem Niveau, auch akrobatisch zeigten die Tanzmariechen Eva Schmitt (TSV Gisingen), Maja Niesel (KV Hetzerath), Eleanor Berg und Lea Franzen (KV Welschbillig) ihr Können. Ein besonders Highlight war der Gardetanz der großen grünen Garde des KVW. Neben einer Spendenübergabe der Heimatfreunde Welschbillig an die Jugendarbeit des Vereins gab es zahlreiche Ehrungen. Für 11 Jahre aktive Vereinsarbeit wurden Lea Franzen, Chantal Schneider, Dirk Schneider, Saskia Bohr, Taisja Nattmann und Jana Müller geehrt.

Den bronzenen Verdienstorden des RKK, überreicht durch Eric Simos, erhielten Nancy Kludlinzki, Petra Olk und Maike Schneider. Den silbernen Verdienstorden erhielt Doris Orth.

Weitere Termine:

Frauensitzung: 31.01.2020, 20 Uhr

Familiensitzung: 8.02.2020, 16.11 Uhr

Galasitzung: 15.02.2020, 19.33 Uhr

Männerballett: 21.02.2020, 20.11 Uhr

Karnevalsumzug: 25.02.2020, 14.11 Uhr

MV, Fotos: Valentin